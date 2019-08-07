«الضرائب» تكثّف استعداداتها لتطبيق المرحلة الثانية لـ«العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» بداية نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب استعداداتها لتطبيق المرحلة الثانية من نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل»، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من أول نوفمبر المقبل بتوفير العلامات المميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي تبغ الأرجيلة ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

وأكدت أن النظام يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الثانية التي نظمتها الهيئة في دبي حول آليات وأهداف تطبيق «نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» والبرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الثانية للنظام، وعقدت بمشاركة عدد كبير من مصنعي ومستوردي وموزعي منتجات تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، في الأسواق المحلية، وفي المناطق الحرة وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمتخصصين وممثلي شركة «دي لا رو» المشغلة للنظام.

وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات لتطبيق المرحلة الثانية تأتي في ظل التطبيق الناجح للمرحلة الأولى من النظام التي بدأ بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من أول أغسطس.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن هذه الندوة التعريفية جاءت ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والحرص على التواصل المستمر مع العاملين في كل الأنشطة الاقتصادية، لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل، والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تعزيز شراكاتها مع كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لإدراكها أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، كما تحرص الهيئة على تنظيم حملات توعية وندوات وورش عمل تعريفية مستمرة لقطاعات الأعمال.

تفاعل

وقدّم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الندوة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين شرحاً مفصلاً حول إطلاق المرحلة الثانية من نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، مشيرين إلى أنه اعتباراً من أول نوفمبر ستتوفر «الطوابع الضريبية الرقمية» ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل»، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والتي يتوجب وضعها على هذه السلع الانتقائية لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

واعتباراً من أول مارس 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بقرار الهيئة رقم (2) لسنة 2019 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، وبدايةً من الأول من شهر يونيو عام 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة بالقرار المذكور في الدولة بدون علامات مميزة.