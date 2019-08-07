منطقة عجمان الحرة تروّج لـ«التاجر الحر» بملتقى الشباب

المصدر: عجمان - البيان

تشارك منطقة عجمان الحرة بالملتقى العالمي للشباب الذي يقام غدا بوصفه راعياً رسمياً، حيث سيقدم مسؤولو المنطقة عرضاً حول رخصة التاجر الحر بهدف تسليط الضوء على الفرص التي تهم الشباب.

والفعالية هي مبادرة من قبل مجلس عجمان للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، وجاء تنظيمها في الوقت الحالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به يوم 12 أغسطس من كل عام، وهو التاريخ الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، بهدف دمج الشباب والشابات في المجتمع وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في مختلف الاجتماعات.

وخلال الفعالية سيقدم مدير المبيعات بمنطقة عجمان الحرة، ماجد المُلا، عرضاً لأهم الفرص التي توفرها المنطقة للشباب، وخاصة رخصة التاجر الحر/ المهني المستقل التي تشمل عدداً كبيراً من القطاعات والمهن التي يمكن للشباب الاستفادة منها لدخول سوق العمل وعالم الأعمال. وتشمل تلك القطاعات كلاً من التعليم، والصحة والجمال، والإعلام، والتقنية والتصميم الداخلي.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «يسرنا دعم الفعالية لأنها تسلط الضوء على جهود الشباب أحد أهم ركائز المجتمع وقادة المستقبل وتفتح لهم آفاقاً جديدة في مختلف مجالات العمل. وخلال الفعالية سيقدم مدير المبيعات ممثل المنطقة عرضاً حول الفرص الواعدة التي تنتظر الشباب الراغبين في تأسيس أعمالهم وبدء مشروعاتهم عبر الاستفادة من رخصة التاجر الحر التي توفرها المنطقة للشباب عبر خطوات مبسطة وسريعة».

وأصدرت منطقة عجمان الحرة 60 رخصة تاجر حر منذ إطلاق البرنامج في أبريل الماضي، وتؤكد المؤشرات أن المستقبل مبشر بالنسبة لرخصة التاجر المستقل.

يأتي ذلك فيما تشير توقعات عالمية إلى أن 50% من القوى العاملة بالولايات المتحدة ستعمل بطريقة الرخصة الحرة بحلول 2020، وتتصدر أمريكا الشمالية العالم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يعملون وفقاً لنظام العمل الحر بنسبة 50.7%، تليها أوروبا بنسبة 29.3%، وآسيا 11.3%.