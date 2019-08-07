تخريج 22 طالباً من برنامج «فكرتي العقارية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تخريج 22 طالباً انتسبوا لبرنامج طلّابي «فكرتي العقارية» ضمن برنامج شباب عقار المستقبل، وكان موجهاً خصيصاً للطلاب الموهوبين من أعمار وجنسيات مختلفة. وإلى جانب ذلك، نظم المعهد أيضاً دورة توعوية للعاملين في الحقل التربوي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال سليمان الأنصاري المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا التوصل إلى هذه الشراكة مع معهد دبي العقاري، والعمل سوياً على الارتقاء بقدرات كوادرنا التعليمية وطلابنا.. لقد جاء هذا التعاون من منطلق إيماننا بالتأثير الإيجابي الذي يتركه التربويون على الطلاب، وقدرتهم على توجيه اهتمامهم وتطلعاتهم إزاء التخصصات التي تخدم سوق العمل والأهداف الوطنية وفق رؤى قيادتنا الرشيدة. ونأمل مواصلة التنسيق مع أراضي دبي في المستقبل، بما فيه مصلحة الطرفين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج».

وركز البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 1 أغسطس على الطلاب الذين تراوحت أعمارهم من 12 إلى 18 سنة من الموهوبين والمتفوقين دراسياً، وعلى وجه التحديد طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، من أجل إيجاد الفرص التدريبية لهم، وتزويدهم بالمعرفة العقارية المتعلقة بالعقار وبناء المدن وتصميمها. وبفضل هذا البرنامج، تم إطلاع الطلاب على المفاهيم الخاصة في إنشاء العقارات والأبراج والمساكن، إلى جانب تعريفهم بالدور الرئيس الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في القطاع العقاري لإمارة دبي.

وقالت هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: «لقد ساعدنا هذا البرنامج في تحقيق هدف مهم للغاية، وهو العمل على بناء جيل عقاري يسهم في بناء مستقبل الدولة وتصميم المدن، لا سيما أنه أسهم في رفع مستوى الإبداع والابتكار في مجالات صناعة العقار بين الطلبة المنتسبين، إلى جانب استكشاف قدراتهم خلال مشاركتهم في طرح الأفكار أمام الآخرين».

وأضافت: «نسعى من خلال هذه البرامج إلى تحفيز الطلبة على التعلم والبحث، وبناء جيل فعّال قادر على تحمّل مسؤولياته تجاه وطنه، عن طريق تنمية مهاراتهم الذهنية، وتطوير وقدرات التفكير والابتكار لديهم وإشراكهم في بناء مدينتهم لتخدم متطلبات الأجيال القادمة لمدن ذكية ومتقدمة».

واشتمل البرنامج على مرحلتين رئيسيتين، هما: مرحلة التدريب ومرحلة الابتكار، حيث استغرقت كل مرحلة أسبوعاً عبر 5 ساعات يومياً. وتضمنت مرحلة التدريب محاضرات مع ورشات عمل متخصصة في المجال العقاري، قدمها أحد المدربين المختصين بالمجال العقاري في معهد دبي العقاري، وبعدها بدأت المرحلة الثانية، وهي الابتكار، وهي عبارة عن مسابقة لقياس قدرات الطلاب الذهنية في هذا القطاع. ومن خلاله، تمكن الطالب من إطلاق وتوسيع قدراته الذهنية، عن طريق تقديم وتطوير فكرة أو عمل أو تصميم بطريقة مبتكرة، تشمل ما تم تداوله في مرحلة التدريب.