«دبي الملاحية» تنجز عمليات تفتيش واسعة في 6 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

استكملت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بنجاح عمليات تفتيش الحركة البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، في دفعة قوية لجهودها الحثيثة والرامية إلى الارتقاء بالعمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية، بما يسهم في إعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية.

وقامت «إدارة التفتيش البحري» بإجراء عمليات تفتيشية واسعة النطاق في الفترة بين يناير ويونيو 2019 والتي شهدت إقبالاً لافتاً من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية والتقليدية، فضلاً عن إطلاق سلسلة من حملات السلامة البحرية التي تستهدف تعزيز التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد مياه دبي.

وتولي «سلطة مدينة دبي الملاحية» عمليات التفتيش البحري أهمية بالغة كونها دعامة أساسية للتأكد من الامتثال للمعايير المعمول بها محلياً وعالمياً، في خطوة متقدمة باتجاه تعزيز مكوّنات التجمع البحري الذي دخل مؤخراً قائمة «أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019». وحققت «إدارة التفتيش البحري» تقدماً لافتاً على صعيد التوعية والتثقيف لتمكين مالكي ومشغلي القوارب والطواقم البحرية من التعرف على السبل المثلى لضمان أعلى معايير السلامة البحرية وصولاً إلى بيئة آمنة ومتجددة وجاذبة لنخبة المستثمرين الإقليميين والدوليين، تماشياً مع مسيرة الريادة التي تنتهجها دبي باعتبارها منافساً قوياً للمراكز البحرية الأكثر تنافسية وشمولية واستدامة.

وقال عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: نواصل في «إدارة التفتيش البحري» التزامنا التام بإرساء الدعائم الضامنة لسلامة الأرواح والممتلكات ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي بما يتواءم وأعلى المعايير المحلية والعالمية، من خلال تنظيم حملات توعوية وتثقيفية شاملة وإجراء عمليات تفتيشية شاملة بإشراف كوادر بشرية مؤهلة. وجاء اتساع نطاق عمليات تفتيش الحركة البحرية ضمن المياه الإقليمية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري ليؤكد حرصنا المطلق على إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، بما يعزز الموقع الريادي لدبي بين أبرز اللاعبين الرئيسيين ضمن المشهد البحري العالمي.

تحول ذكي

وأطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بوابة ذكية جديدة (eservices.dmca.ae) في سبيل تقديم خدمات متكاملة ومتوائمة ومسيرة التحول الذكي، بما فيها جدولة عمليات التفتيش وتتبع حالة الخدمات المطلوبة والإشعارات حول التحديثات والإعلانات. حيث يتلقى المتعاملون إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى جانب قائمة التحقق من متطلبات التفتيش، وذلك بمجرد جدولة التفتيش سواء إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت أو في مكاتب «سلطة مدينة دبي الملاحية». وعقب استكمال عملية التفتيش البحري، سيتلقى العملاء إشعارات من خلال تقارير التفتيش عبر رسائل البريد الإلكتروني.

لا رسوم

وعمليات التفتيش البحري تجري في المواقع المناسبة للمتعاملين في مختلف أنحاء الإمارات، مع فرض رسوم رمزية على النقل، فيما تتم عمليات التفتيش في كافة مكاتب «سلطة مدينة دبي الملاحية» في دبي دون أي تكاليف إضافية. كما تقوم السلطة البحرية بإجراء عمليات تفتيش غير دورية خارج ساعات العمل، في سبيل ضمان الامتثال التام لمتطلبات السلامة البحرية المعمول بها.