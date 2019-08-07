9062 شركة جديدة بغرفة دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أظهرت إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي انضمام 9062 شركة جديدة إلى عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو 22.3%، مقارنة مع 7.408 شركات جديدة انضمت للغرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يرفع إجمالي عدد أعضاء غرفة دبي إلى أكثر من 240.000 عضو.

وتعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها الغرفة للترويج لدبي وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتنوع خدماتها التي تسهل على الشركات تأسيس مكاتب وفروع لها في الإمارة، بالإضافة إلى تميز بيئة الأعمال سواء ببنيتها التحتية أو خدماتها المتميزة الجاذبة للشركات.

جاذبية الإمارة

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن اهتمام المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي يعكس السمعة العالمية للإمارة وجهة رائدة لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من الشركات رغم التحديات العالمية مؤشر على جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقدرتها على الارتقاء بتنافسيتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: لا يخفى على أحد أن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لعبت دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي واقتصادها المتنوع، لأنها أظهرت حرص القيادة الرشيدة على تذليل التحديات التي تواجه نمو قطاع الأعمال والعمل على تكريس تنافسيته على كل المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن دعم القيادة الرشيدة ومبادرات التحفيز الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وجاء ازدياد عدد الأعضاء الجدد للغرفة بنسبة 22.3% ليؤكد أن دبي هي عاصمة الأعمال في المنطقة، ووجهة عالمية رائدة للاستثمار، حيث لفتنا كذلك ازدياد أعداد الوفود الزائرة للغرفة، وإقبال المستثمرين في الخارج على التعرف على المزايا التنافسية لبيئة الأعمال، لتدفعنا هذه المؤشرات إلى تكثيف جهودنا لتطبيق استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال بالإمارة.

دفاتر الإدخال

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عددها خلال النصف الأول من العام الحالي 3060 دفتراً، مقارنة بـ 2846 دفتراً خلال الفترة نفسها من 2018.

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 57%، حيث بلغت قيمة بضائع وسلع الدفاتر التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال النصف الأول 1.93 مليار درهم، مقارنة بـ 1.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو اللافت لقطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة.

ترويج

وطورت غرفة دبي دورها في الترويج للإمارة وجهة عالمية للأعمال، حيث قامت خلال النصف الأول 2019 بالترويج لدبي في 60 فعالية حول العالم في 46 مدينة ضمن 27 دولة حول العالم، بنسبة نمو بلغت حوالي 46% في عدد الفعاليات الخارجية التي روجت فيها دبي لبيئة الأعمال في الإمارة، وبنمو 43% بعدد المدن التي زارتها الغرفة في فعالياتها الترويجية. وشملت قائمة الدول الهند وبنما وإندونيسيا وكينيا وهولندا ونيجيريا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوزبكستان ورواندا .

وفود زائرة

وشهدت غرفة دبي إقبالاً متزايداً من قبل الوفود الزائرة تجلى في ارتفاع عددها خلال النصف الأول بنسبة 51.7% ليبلغ عدد الوفود الزائرة للغرفة 1094 وفداً زائراً مقارنة بـ 721 وفداً زائراً استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول 2018، في حين ازداد عدد أعضاء الوفود الزائرة بنسبة 35.3% ليبلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الجاري 1.937 شخصاً مقارنة بـ 1.432 شخصاً خلال الفترة نفسها من 2018.

اجتماعات

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 970 اجتماعاً مع شركات مهتمة بسوق دبي، وذلك بنمو 101% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي عقدت فيه المكاتب التمثيلية الخارجية 482 اجتماعاً مع مستثمرين مهتمين بالتوسع في سوق دبي.

مكاتب

تعتبر مكاتب الغرفة التمثيلية ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة. وتمتلك غرفة دبي حالياً 10 مكاتب تمثيلية خارجية منتشرة في كل من الصين والهند وأذربيجان وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا وبنما والبرازيل بالإضافة إلى الأرجنتين.