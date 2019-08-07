%220 نمو زوار الصين إلى الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

كشفت أحدث بيانات مجموعة Expedia عن الربع الثاني من عام 2019، وجود زيادة ملحوظة في عدد المسافرين الذين يزورون الإمارات من الصين.

وفي حين تصدّر المسافرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قائمة الطلب الإجمالي على الإمارات، أظهر المسافرون من الصين نمواً قوياً بنسبة 220% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لموقع مجلة «ترافيل ديلي» فإن قادة الصناعة أشاروا إلى احتمال ارتفاع عدد السياح الصينيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 81% من 1.6 مليون في عام 2018 إلى 2.9 مليون في عام 2022، مع اختيار نسبة كبيرة منهم الإمارات ودبي كوجهة سياحية مفضلة.

واستقبلت دبي أكثر من 290 ألف زائر صيني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري.