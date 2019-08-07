«مبادلة» تدرس استثمار 25 مليار دولار في «رؤية سوفت»

المصدر: ساو باولو ـ رويترز

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال، أمس أن صندوق مبادلة السيادي، يدرس استثمار 25 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك 2. ومن ناحية أخرى، توقع مصدران مطلعان أن تقدم مجموعات مشاركة في عطاء تقودها شركة الاستثمارات البرازيلية إيتا آوسا انفستيمنتوس وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وإس. إتش. في إنرجي الهولندية عروضاً ملزمة للاستحواذ على وحدة غاز البترول المسال التابعة لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو (بتروبراس).

وقال المصدران قبيل الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم الأربعاء إن شركتي الاستثمار المباشر سي. في. سي كابيتال بارتنرز وأدفنت انترناشونال قررتا عدم تقديم عروض بعدما خلصتا إلى أن الصفقة ستكون ملائمة أكثر لمشترين استراتيجيين. وقالت الحكومة البرازيلية في يوليو إنها تبحث قواعد جديدة لزيادة التنافسية في قطاع الغاز الطبيعي بما في ذلك غاز البترول المسال.