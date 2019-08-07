372 ألف مسافر متوقع على طيران الإمارات قبيل العيد

المصدر: دبي - البيان

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الأضحى على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي. ووفقاً لسجل حجوزات طيران الإمارات، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة الجمعة، الموافق 9 أغسطس حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 100 ألف مسافر. وتذكّر الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسيبدأ تدفق الركاب المغادرين بعد ظهر غدٍ الخميس 8 أغسطس. ويستمر بوتيرة عالية حتى السبت 10 أغسطس إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 372 ألف مسافر. وتذكّر طيران الإمارات بضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وستغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة.