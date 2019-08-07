مدينة خليفة الصناعية تلغي رسوم %75 من خدماتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مدينة خليفة الصناعية، المركز المتكامل للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعية في أبوظبي والتابعة لموانئ أبوظبي، عن إلغاء رسوم 75% من الخدمات المقدمة لعملائها ابتداءً من الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام موانئ أبوظبي المتواصل بتحفيز ودفع عجلة نمو بيئة الأعمال والاستثمار في المدينة عبر توفير 75 % من الخدمات مجاناً للمستثمرين بالتزامن مع تخفيض رسوم عدد من الخدمات المتبقية بشكل كبير.

وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين توفير الكثير من التكاليف، وتسهم بالتالي في تعزيز المزايا التنافسية المدينة، ومن ثَمّ اجتذاب المزيد من الشركات. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «نحرص على دعم مبادرات حكومة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى إرساء بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للأعمال من خلال تقديم حوافز مشجعة لشركائنا وعملائنا لتمكينهم من تحقيق النجاح والنمو في عملياتهم».