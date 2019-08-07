اقتصادية عجمان تصدر 25672 تصريحاً تجارياً خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 25672 تصريحاً تجارياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، وتشمل 46 نوعاً تلبي احتياجات المستثمرين، وتنظم عمل المنشآت القائمة في الإمارة، وذلك حسب القرار الأميري رقم 12 لسنة 2015 الذي حدد الحالات التي تتطلب قيام المنشأة الاقتصادية بإصدار تصريح تجاري، بما يضمن توافقها مع القانون.

وقال ماجد حمد المطروشي، مدير قسم التصاريح التجارية في الدائرة، إن التصاريح التجارية تسهم في تنظيم عمل المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة، حيث تتضمن 46 نوعاً، من أهمها تصاريح اللوحات التجارية والحملات الترويجية والتخفيضات والعروض الخاصة والمعارض التجارية، والتوزيع والمطبوعات وتمديد ساعات العمل وغيرها.. موضحاً أن عدد التصاريح الصادرة خلال النصف الأول يمثل مؤشراً على استمرار الوتيرة المتصاعدة للنشاط التجاري في الإمارة، في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الدائرة تقوم بتوعية أصحاب المنشآت الاقتصادية حول ضرورة الالتزام بإصدار التصاريح، وعدم القيام بأنشطة مخالفة، كما تتيح العديد من خدمات التراخيص والتصاريح من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، بالإضافة إلى مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة، وأهمها مركز تسهيل تواصل، ومركز تسهيل الهاجس، ومركز تعجيل، إلى جانب مركزي إسعاد المتعاملين في مصفوت والمنامة.. مؤكداً سعي الدائرة إلى تعزيز التزام المنشآت الاقتصادية، بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للدائرة نحو تطوير بيئة ممارسة الأعمال.