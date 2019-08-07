تعاون «الأنصاري للصرافة» و«بلاتينوم ليست» لتوفير دفع التذاكر

المصدر: دبي - البيان

وقعت «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية مع «بلاتينوم ليست» لتوفير خدمة دفع التذاكر بشكل مريح وموثوق لكافة مستخدمي منصة دليل الفعاليات وحجز التذاكر الرائدة في الإمارات.

وسيتمكن مستخدمو «بلاتينوم ليست» من سداد قيمة التذاكر المحجوزة عبر المنصة (www.dubai.platinumlist.net)، من خلال أكثر من 190 فرعاً من فروع «الأنصاري للصرافة» المنتشرة في الإمارات.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»: «يسرنا التعاون مع «بلاتينوم ليست»، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تزويد العملاء في الإمارات بخيار سريع وسهل وموثوق لدفع التذاكر التي يتم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني لـ«بلاتينوم ليست» والاستفادة من ساعات العمل المرنة والطويلة في كافة فروعنا المنتشرة في أنحاء الدولة. ويمثل التعاون مع «بلاتينوم ليست» إضافة مهمة للشراكات الاستراتيجية المثمرة مع نخبة من الجهات التي تجمعنا بهم رؤى مشتركة والتزام قوي بتقديم خدمات متطورة تضمن تزويد العملاء بتجربة مميزة».

وقال ريشي ديلي، المدير التجاري لشركة «بلاتينوم ليست»: «تعكس الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة «الأنصاري للصرافة» التزامنا بتزويد مستخدمي منصتنا الإلكترونية بخدمات استثنائية ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، بما فيها حلول الدفع المريحة والموثوقة».