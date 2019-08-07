«إمداد» تطلق أكاديمية «امتياز» للارتقاء بمعايير إدارة المرافق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إمداد» مؤخراً عن إطلاق أكاديمية «امتياز»، مركز التدريب الجديد التابع لها في الإمارة، والذي تم تصميمه لتزويد أعضاء فريق الشركة بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها في مسيرتهم المهنية لتحقيق النجاح.

وقال مروان عثمان المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»: «لطالما كنا في «إمداد» نضع التطوير المهني والشخصي لجميع أعضاء فرق العمل لدينا على رأس أولوياتنا. نحن فخورون ببدء هذا المشروع، الذي يمثل خطوة محورية في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل جميع كوادر القوى العاملة لدينا مؤهلة بالكامل وفقاً لمعايير المعهد البريطاني لعلوم التنظيف».