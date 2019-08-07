41 مليون درهم صافي أرباح البنك التجاري الدولي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن البنك التجاري الدولي أمس نتائجه المالية للنصف الأول، حيث بلغ صافي الأرباح 41 مليون درهم، مقارنة بـ 81 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2018. وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الدولي: انصب تركيزنا خلال النصف الأول من العام الجاري على تعزيز محفظة الخدمات الرئيسية التي يوفرها البنك إلى جانب تلبية احتياجات وتطلعات عملائنا من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات محسّنة. وقد شهدت كفاءتنا التشغيلية تحسناً ملحوظاً بفضل مواصلة تركيزنا على إدارة التكاليف بكفاءة وحكمة.

ونما الربح التشغيلي للبنك خلال النصف الأول بنسبة 5٪ إلى 204 ملايين درهم مقارنة مع 194 مليون درهم في النصف الأول 2018. وحقق البنك نمواً في صافي الدخل من الرسوم والفوائد خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة 7% لتصل إلى 108 ملايين درهم، مقارنة مع 101 مليون درهم في النصف الأول 2018.

بالمقابل سجّل البنك انخفاضاً في النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14%، حيث بلغت 176 مليون درهم مقارنة مع 204 ملايين خلال النصف الأول 2018، ويرجع ذلك إلى الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في التركيز على ضبط النفقات.