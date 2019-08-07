11.92 مليون درهم صافي أرباح بنك الإمارات للاستثمار للربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص ومستقل يتخذ من الإمارات مقراً له أمس نتائجه المالية الأولية للربع الثاني، حيث حقق ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 0.9% ليصل إلى 11.92 مليون درهم، مقارنة بـ 11.81 مليون درهم خلال الربع الثاني 2018. بلغ الدخل التشغيلي للبنك خلال الربع الثاني من العام الجاري 37.9 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 5.3% على 36.00 مليون درهم سجّلها خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

وتراجع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 15.5% ليصل إلى 8.19 مليارات درهم، مقارنة مع 9.69 مليارات درهم خلال السنة المالية 2018.

وقال عماد بو خزام، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الإمارات للاستثمار: لا تزال معنويات المستثمرين متأثرة سلباً بحالة عدم الاستقرار والظروف الصعبة التي يشهدها السوق حالياً، مما ينعكس على قراراتهم الاستثمارية. بالرغم من هذه الظروف غير الملائمة، نجح البنك في الحفاظ على استقرار أدائه بفضل نموذج أعمالنا القائم على تنويع أنشطتنا.

وسنواصل خلال الفترة المقبلة نهجنا الحذر في التعامل مع تقلبات السوق وإدارة المخاطر بحكمة، مع مواصلة العمل على تطوير وتعزيز محفظة منتجاتنا وخدماتنا المتميزة بما يرقى إلى مستوى تطلعات عملائنا ويلبي احتياجاتهم.