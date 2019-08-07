الهند ترفع تكلفة مشروع مصفاة مع «أرامكو» و«أدنوك» 36 %

المصدر: نيودلهي- رويترز

قالت 4 مصادر إن الهند رفعت التكلفة التقديرية لمشروع عملاق لإقامة مصفاة تكرير ومجمع للبتروكيماويات من المقرر بناؤه بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأكثر من 36 %. ومن المتوقع الآن أن تقام المصفاة الساحلية التي تبلغ طاقتها التكريرية 1.2 مليون برميل يومياً بولاية ماهاراشترا في روها بمنطقة رايجاد التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وقالت المصادر الأربعة المطلعة على مباحثات بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط الهندي دارميندرا برادان إن التقدير الجديد للتكلفة البالغ 60 مليار دولار قُدم للفالح خلال اجتماع مع وزير النفط الهندي في نيودلهي الشهر الماضي.

وكانت تكلفة المشروع مُقدرة عند توقيع الاتفاق مع أرامكو في 2018 بواقع 44 مليار دولار. وطلبت المصادر الأربعة عدم الكشف عن هوياتها. وقالت إنه رغم زيادة التكلفة فلا يزال من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في 2025.

ويتنافس منتجو النفط العالميون على دخول الهند لإقامة منفذ مستقر لإنتاجهم وتحقيق أرباح من الطلب القوي المتوقع على البنزين والبتروكيماويات فيها بفضل ارتفاع دخول سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.