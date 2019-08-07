«ثري سكستي كوميونيتيز دبي» تفوز بعقد إدارة مجمّع «كوا كانفاس»

المصدر: دبي - البيان

فازت «ثري سكستي كوميونيتيز دبي»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول والمزود لخدمات إدارة المرافق المتكاملة، بعقد جديد بعد تعيينها كشركة مزودة لخدمات الإشراف الإداري لجمعية الملاك من قبل شركة «كوا للتطوير العقاري» لمشروع «كوا كانفاس» في دبي لاند. وبموجب العقد ستقوم الشركة بتوفير مجموعة كبيرة من خدمات الإشراف الإداري لجمعية الملاك في مجمّع الشقق السكنية الراقية الجديد والذي تم بناؤه باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وتتضمن خدمات «ثري سكستي كوميونيتيز دبي» المقدمة لمشروع «كوا كانفاس»، إدارة الأعمال اليومية للمجمّع، والإشراف على إدارة المرافق والمشتريات التعاقدية، وإدارة المناطق المشتركة وصيانة المجمع بشكل عام، والتعامل مع الجوانب المالية للمجمّع، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة. ويتعاون الفريق الإداري في «ثري سكستي كوميونيتيز دبي» عن كثب مع مالكي العقارات والمقيمين في المجمّع لوضع الاستراتيجيات والمقترحات التي من شأنها إنشاء وصيانة وتطوير مجمعات ناجحة ومستدامة من خلال تعزيز العناصر الجمالية والفنية في هذه المجمعات.

وقال محمد الشرف، مدير العمليات في «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «يتيح سوق دبي للشركات المزيد من الفرص لعرض خبراتها مع استمرارها في التطور والنمو بمعدلات كبيرة عاماً بعد عام. ويعكس فوز «ثري سكستي» بهذا العقد عزمها وتصميمها على التوسع في سوق دبي، ونحن متفائلون بإقامة علاقات مثمرة أكثر مستقبلاً من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء».

وتتولى «ثري سكستي كوميونيتيز» مسؤولية أكثر من 75 مجمّعاً في مختلف إمارات الدولة وسلطنة عُمان.