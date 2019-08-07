اتفاق شراكة بين «دبي التجاري» و«إكسبريس موني»

المصدر: دبي - وام

وقع بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع شركة تحويل الأموال إكسبريس موني لتقديم خدمات الحوالات المالية الدولية إلى باكستان والفلبين لعملاء البنك كجزء من المرحلة الأولى وسيتم تطبيق هذه الشراكة من خلال منصة فليكس للأعمال.

وقع اتفاقية الشراكة أميت مالهوترا المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري وسوديش جيريان الرئيس التنفيذي لشركة إكسبريس موني، إضافة إلى أعضاء الإدارة العليا من الطرفين في حفل أقيم في المكتب الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي.

وستمكن هذه الشراكة عملاء بنك دبي التجاري من إجراء حوالات مالية دولية إلى حسابات مصرفية في باكستان والفلبين من خلال خدمة البنك المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق CBD للموبايل والتي ستوفر لهم الراحة والسرعة والمرونة، بالإضافة إلى حصولهم على أسعار تنافسية كما يجري البنك حالياً عرضاً ترويجياً خاصاً، حيث يمكن للعملاء الحصول على أول 3 حوالات لهم مجاناً.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن التعاون مع اكسبريس موني يهدف لتوفير خدمة الحوالات المالية بطريقة سلسة وآمنة وسريعة والذي سيمكن المقيمين في الإمارات من تحويل الأموال لعائلاتهم وأحبائهم في وطنهم الأم.

وقال أميت مالهوترا المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري هذه الاتفاقية ستسمح بتقليص الوقت المستغرق في معاملات التحويلات إلى باكستان والفلبين باستخدام منصة فليكس المتطورة والتي تعتبر منصة آمنة لتحويل الأموال عبر الإنترنت.

قال سوديش جيريان الرئيس التنفيذي لشركة إكسبريس موني إن التحويلات المالية عبر القنوات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تقدماً ملحوظاً ويثبت التعاون مع البنوك أنه عامل محفز لنمو أعمالنا وسوف تساهم شراكتنا مع بنك دبي التجاري في تمهيد الطريق لمزيد من النمو والتوسع.