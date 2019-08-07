اتفاق بين «هب 71» و«أويو» لتوفير مساكن لروّاد الأعمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هب 71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مُربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لها، توقيع اتفاقية مع «أويو للفنادق والمنازل» حيث ستوفر «أويو» بموجب هذه الاتفاقية حلولاً سكنية للعاملين في الشركات التي استوفت شروط الحصول على الحزم التحفيزية التي توفرها منصة Hub71.

وتتخذ المساكن التي توفرها «أويو» موقعاً مميزاً في جزيرة الريم، وتبعد كيلومترين من جزيرة الماريه، حيث ستوفر الشركة وحدات سكنية مجهّزة بنظام الإيجار، وهي عبارة عن وحدات مفروشة وغير مفروشة تتولى إدارتها. وفي مطلع الشهر الماضي، كان قد تم الإعلان عن أن شركة WeWork سوف تزوّد مساحات مكتبية ضمن منصة Hub71، بدءاً من مطلع العام 2020، في إطار حزمة حوافز الدعم التي توفرها المنصة.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: سنقوم من خلال شراكتنا مع «أويو» بتوفير خيارات وحدات سكنية مستأجرة دون مقابل للشركات التي يصل عدد العاملين بها إلى 5 موظفين لمدة عامين، ودعم بنسبة 50% لاستئجار المساكن بالنسبة للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 25 شخصاً لمدة ثلاث سنوات. والدعم الذي توفره منصة Hub71 للشركات الناشئة لا يقتصر على التدريب وأوجه المساعدة المناسبة للاستفادة من السوق فحسب، بل إن ذلك يشمل أيضاً تعزيز القيمة المضافة لدخل الشركات بشكل مباشر.«.

وتقدم»أويو للفنادق والمنازل«خدماتها لعملائها في أكثر من 23 ألف فندق من جميع أنحاء العالم، ويصل عدد الغرف التي تديرها الشركة إلى أكثر من مليون غرفة.