222 % نمو قيمة الاكتتابات بالشرق الأوسط في الربع الثاني

المصدر: دبي ـ البيان

أشار تقرير إرنست ويونغ للاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نمو قيمة صفقات الاكتتابات العامة في المنطقة بنسبة 222.6% لتصل إلى 2,822 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة مع 874.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وشهد الربع الثاني من العام تسجيل 6 صفقات، بما في ذلك إدراج صندوق استثمار عقاري واحد، بانخفاض قدره 33.3% من حيث عدد الصفقات مقارنة مع 9 صفقات في الربع الثاني من عام 2018.

وشهد الربع الثاني من العام تحسناً ملحوظاً في نشاط الاكتتابات، من حيث الحجم والقيمة، مقارنةً بصفقة اكتتاب واحدة بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2019.

قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ: «لا شك أن زيادة نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي تضمنت صفقتي إدراج في بورصة لندن خير دليل على أن إقبال الشركات لا يزال قوياً على صفقات الاكتتاب وفرص الوصول إلى مجتمع المستثمرين الدولي وأسواق الأسهم. وقد تجاوزت قيمة صفقات الاكتتاب المسجلة في النصف الأول من عام 2019 بالفعل القيمة الإجمالية لجميع الاكتتابات المسجلة في عام 2018».

وقادت السعودية نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة بتسجيلها ثلاث صفقات في السوق الرئيسية في الربع الثاني من عام 2019، بلغت عائداتها 1,023.4 مليون دولار.

الإمارات

وسجلت الإمارات في الربع الثاني صفقتي إدراج لشركتي تكنولوجيا مالية في الشريحة الممتازة ببورصة لندن، بعائدات صافية حققتها الصفقتان بلغت 1,797 مليون دولار، حيث حقق اكتتاب «نتورك إنترناشيونال» الذي تم في أبريل 1,400 مليون دولار، بينما جمع اكتتاب شركة «فينابلر بي إل سي» الذي تم في مايو 397 مليون دولار.

من المتوقع أن يجذب السوق الكويتي نحو 10 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية من صناديق غير نشطة، وذلك على خلفية إعلان MSCI عن ترقية بورصة الكويت على مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 2020. وتماشياً مع قانون الشركات التجارية الجديد، تعتزم حكومة سلطنة عُمان إصدار لوائح جديدة تتعلق بقضايا تشمل إدراج الشركات الجديدة، والصكوك، وصناديق الديون الأخرى. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقرار وعمق سوق المال.

واختتم غريغوري قائلاً: «من المتوقع أن يشهد نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً حذراً، مع نظرة متفائلة بسبب أحداث ومستجدات مهمة مثل الإضافات الجديدة على مؤشري MSCI وفوتسي، وعمليات الخصخصة، والمبادرات الحكومية ذات الصلة».

الاكتتابات العالمية

واصل نشاط الاكتتابات العالمية ارتفاعه في الربع الثاني، حيث تم تنفيذ 302 صفقة اكتتاب بقيمة إجمالية بلغت 56.8 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 47.3% مقارنة مع عدد الاكتتابات المسجلة في الربع الأول من عام 2019، وذلك رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم التيقن المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستحوذت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعة على المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد الاكتتابات المسجلة في الربع الثاني.