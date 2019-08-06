طيران الإمارات تتأهب لـ "يوم الذروة"

المصدر: وام

دعت طيران الإمارات المسافرين عبر رحلاتها الى ضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة بسبب ازدحام حركة المسافرين بمناسبة عيد الاضحى التي يتوقع ان تصل ذروتها في 9 أغسطس الجاري بتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي المئة ألف مسافر.

ولفتت الناقلة إلى أنه يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أيا تكن درجة سفرهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة للعائلات فقد خصصت مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المنطقة 2 ضمن المبنى رقم 3.