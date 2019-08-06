إشغال كامل العدد لفنادق رأس الخيمة في عيد الأضحى

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

سجلت معدلات الطلب على حجوزات فنادق رأس الخيمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، قفزة كبيرة، وتسارعت الحجوزات الإلكترونية المبكرة من السوقين المحلي والخليجي بالإضافة للأسواق العالمية، وسط توقعات بأن يكون إشغال الغرف في مختلف فنادق الإمارة كامل العدد خلال أيام العيد، وذلك وفقاً لميري عدد من أبرز الفنادق في الإمارة.

وقال ياسر أحمد المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة المرجان:«تحظى إمارة رأس الخيمة بشعبية سياحية كبيرة محلياً وعالمياً، في ظل الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي يقدمها القطاع الفندقي للنزلاء وعائلاتهم، بالإضافة للوجهات الترفيهية التي توفرها المواقع السياحية والطبيعية وتتنوع بين المراكز التجارية والوجهات الشاطئية والجبلية».

وأضاف أن النزيل هو المستفيد الأول من منافسة العروض التي تطرحها فنادق رأس الخيمة بهدف زيادة معدلات الإشغال، ويقدم منتجع وسبا المرجان عروضاً خاصة شاملة الضريبة والخدمات الأخرى، بالإضافة للباقات العلاجية، حيث يتميز المنتجع بمكانة خاصة من السياحة العائلية.

وأوضح أن الحجوزات المسبقة فاقت التوقعات خلال عطلة عيد الأضحى ليصل إشغال الفندق إلى 100% خلال العطلة، مع تقديم العرض المتميز الذي يشمل العروض القيمة بخصم يصل إلى 15% على أفضل أسعار الغرف المتاحة، وتخفيضات بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات في منتجع وسبا جزيرة المرجان، إضافة إلى 15% أيضاً على علاجات مركز السبا، وبطاقة مجانية إلى نادي الألعاب الخاص بالأطفال بقيمة 50 درهماً لجعل تجربتهم أكثر متعة.

الحجوزات المبكرة

وأكد نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، توقعاته بأن يصل معدل إشغال الغرف إلى نسبة 100% خلال عطلة عيد الأضحى، نتيجة للحجوزات المبكرة التي بدأت خلال الشهر الماضي وارتفعت وتيرتها في الأيام الماضية، ولذلك قمنا بتصميم برامج ترفيهية خاصة لجميع المراحل العمرية للعائلة، ومنها إقامة الفعاليات الغنائية والترفيهية على المسبح، بالإضافة للفقرات الفلكلورية الشعبية والعالمية، كرقص التنورة، والألعاب النارية، مع تخصيص برامج خاصة بالأطفال.

وأكد أحمد طاهر المدير العام لفندق سيتي ماكس رأس الخيمة، أن المؤشرات الأولية للحجوزات تشير إلى أن يصل حجم الإشغال بغرف الفندق ما بين 90% إلى 100% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الموسم الصيفي للقطاع الفندقي في رأس الخيمة، أصبح من المواسم الأساسية التي تشهد إقبالاً كبيراً من النزلاء وخاصة من السوقين المحلي والخليجي، في ظل تنوع المنتجات السياحية والطبيعية برأس الخيمة، لتظل الإمارة الخيار الدائم أمام العائلات للاستمتاع بعطلتهم.

باقات خاصة

وقال مهدي سرور المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر جزيرة المرجان برأس الخيمة، طرح المنتجع باقات خاصة بعيد الأضحى المبارك، وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي والذي يتيح للنزلاء الحصول على خصومات ضمن مرافق المنتجع خلال الفترة ما بين 8 - 16 أغسطس، عند الحجز لمدة لا تقل عن ليلتين. وأضاف:«كجزء من هذه الباقة الحصرية، يمكن للضيوف الاستمتاع باختيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات الفاخرة ضمن 7 مطاعم ومقاه مميزة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الممتعة».

باقات ترفيهية

أشار أحمد طاهر المدير العام لفندق سيتي ماكس رأس الخيمة، إلى أن الفندق، طرح مجموعة من البرامج والباقات الترفيهية التي تناسب مختلف المستويات وتوفر الأجواء المناسبة للعائلات، في ظل موقع الفندق بوسط الإمارة بين المراكز التجارية والشواطئ البحرية، لافتاً إلى أن السياحة الداخلية والخليجية تستحوذ على النسبة الأكبر من حجوزات الفندق خلال الأعياد.