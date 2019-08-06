فئات جديدة ضمن برنامج جوائز تميّز الأعمال بـ«راكز»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أمس استحداث 4 فئات جديدة ضمن برنامجها السنوي لجوائز تميّز الأعمال، الذي يأتي هذا العام في دورته السادسة. وارتفع بذلك إجمالي قيمة الجوائز النقدية إلى 220 ألف درهم، تُمنح لأفضل شركات المنطقة الحرّة والشركات المحلّية في رأس الخيمة.

ويأتي برنامج جوائز تميّز الأعمال - للعام الثالث على التوالي - كثمرة للتعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وفئات الجوائز الجديدة لعام 2019 هي:

أفضل مزوّد تعليمي: تمنح لشركات «راكز» التي تُسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في رأس الخيمة.

أفضل مزوّد خدمات: تمنح لشركات «راكز» التي تقدم خدمات الاستشارات، والتسويق، والتدريب المهني، وغيرها من الخدمات.

أفضل قائد عمل: تمنح لقادة الشركات العاملة في «راكز» ممن يشكّلون مثالاً حيّاً ومصدر إلهام للتميّز.

أسعد بيئة عمل: تمنح الجائزة لشركات راكز والشركات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، التي تتمتع ببيئة عمل جذّابة ومبهجة.

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي للمجموعة في رأس الخيمة، تدعو الهيئة عملاءها للتقدم لجميع الفئات، في حين تقتصر مشاركة عملاء دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على الفئات الثلاث الأولى منها فقط. وتتضمن قائمة الجوائز: جائزة أفضل شركة جديدة، وجائزة أفضل شركة صغيرة، وجائزة أفضل مساهم في تنمية رأس الخيمة، وجائزة أسرع الشركات نمواً، وجائزة أفضل شركة صناعية.

وأشار إلى أن الهيئة سعت إلى توسيع نطاق البرنامج هذا العام ليضم أيضًا فئات جديدة، هي شركات المناطق الحرة والشركات المحلية العاملة في مجالات التعليم والخدمات، وهما اثنان من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في رأس الخيمة، بالإضافة إلى قادة الأعمال الملهمين، والشركات التي تتمتع ببيئة عمل متميّزة.

وأضاف: تضع الهيئة نصب عينيها زيادة شمولية برنامج جوائزها انطلاقاً من رغبتها في التشجيع على غرس ثقافة التميّز في جميع مجالات العمل، ونشرها لدى جميع الشركات مهما تنوعت نشاطاتها وأحجامها.

ورحب الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بتجدد التعاون مع الهيئة لتكريم نخبة النخبة من الشركات العاملة في مجتمع الأعمال برأس الخيمة، حيث يمثل برنامج جوائز تميّز الأعمال الذي أطلقته الهيئة فرصة سانحة لعملاء الدائرة لعرض إنجازاتهم، والاحتفاء بمساعيهم المضنية خلال رحلتهم لبلوغ التميّز. وستكون هناك لجنة تحكيم مستقلة تضم محكمين من المؤسسة الدولية للأداء المتميّز لاختيار الفائزين.