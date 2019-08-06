«إينوك» تطلق برنامج مسرّع الأعمال «نكست»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إينوك إطلاق برنامج مسرّع الأعمال «نكست» المصمم لاستشراف فرص النمو ورصد التحديات في قطاع الطاقة، عبر تأسيس مشاريع رقمية جديدة موجهة لكل من قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

ويأتي إطلاق برنامج «نكست» تأكيداً على التزام المجموعة بالمساهمة في أجندة الإمارات فيما يخص استشراف المستقبل ورؤية دبي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها منصة عالمية للشركات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار. ويقدّم برنامج «نكست» رؤية إينوك للمستقبل عبر بناء الشراكات الاستراتيجية، وتأسيس مشاريع رقمية جديدة، وتفعيل التحول الرقمي في عمليات المجموعة الرئيسية من خلال تطبيق نظام «ساب» على مستوى المجموعة، وصقل المهارات الرقمية لكوادرها البشرية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تحرص الإمارات على دفع أجندة الابتكار قدماً لصياغة حلول سبّاقة تمكّن من استشراف الفرص المتاحة وتضع حلولاً للتحديات الملحّة على مستوى العالم.. والجهود المبذولة لتشجيع البحث والتطوير وبرامج حاضنات الأعمال هي حقيقةٌ ملموسة على أرض الواقع، ويؤكد ذلك الاستثمار في مشاريع على غرار منطقة 2071 التي تحتضن 20 شركة عالمية ناشئة تقدّر قيمتها بنحو 42.2 مليون دولار، وخطط دبي لاستثمار مليار درهم في مشاريع تشارك في برامج مسرعات المستقبل».

وأضاف: «نؤمن في إينوك بأهمية «الابتكار المزعزع» وريادة الأعمال، ودورها الرئيسي في الإجابة عن التحديات الجديدة والخفية، ويأتي إطلاق برنامج «نكست» لأداء هذه المهمة بالتحديد، إذ يبحث «نكست» في سبل توفير إيرادات نقدية جديدة للمجموعة من خلال المشاريع الرقمية، وتطوير أوجه التعاون بين القطاعات المختلفة في المجموعة، وتسخير البيانات والمعرفة المتاحة حالياً لاستشراف فرص النمو المستقبلي في الأسواق المختلفة».

وبهدف رسم المعالم الكاملة وتقديم العناصر المختلفة لبرنامج «نكست»، وقّعت المجموعة اتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات بما فيها «بي سي جي للمشاريع الرقمية»، الشركة المتخصصة في حاضنات المشاريع والاستثمار، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، المملوكة لحكومة دبي، و«إرنست ويونغ» شركة الخدمات المهنية متعددة الجنسيات.

وصمم برنامج «نكست» بشكل يسهم في تحسين إمكانات الابتكار والرقمنة ضمن مجموعة إينوك لدعم أهدافها المؤسسية الرامية إلى بناء قدرات عالمية منافسة، وترسيخ التميّز التشغيلي وتحقيق النمو في الأرباح، في الوقت الذي تعزز فيه سعادة موظفيها وعملائها وشركائها.