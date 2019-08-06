شراكة بين «المحاسبين القانونيين» وأكاديمية سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي اتفاق شراكة للنهوض بالمعرفة المحاسبية، ودعم التطوير المهني في الإمارات. وتدعم هذه الشراكة رؤية حكومة الإمارات للتوطين واستراتيجيتها الوطنية للتشغيل، إذ من شأنها أن تساعد المؤسسات على تحديد احتياجاتها في مجال المحاسبة والتدريب، وتمكين أصحاب العمل من رفع مستوى مهارات موظفيهم لمواجهة تحديات العمل اليوم.

وستقدم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بموجب الاتفاق الدعم لمواطني الإمارات كي يتمكنوا من الحصول بنجاح على شهادة المحاسب القانوني المعتمد من معهد المحاسبين القانونيين، حيث تُعدّ الشهادة مؤهلاً مهنياً معترفاً به عالمياً، بالإضافة إلى شهادة (CFAB) في المحاسبة والتمويل والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين. وتهدف الشراكة إلى توضيح الفوائد المهنية، التي تمنحها هذه المؤهلات للشركات والجامعات والطلبة المحتملين، بهدف جذب المواهب من مواطني الإمارات إلى المؤسسات المعنية في أبوظبي.

وقال حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يسرنا أن نتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين، إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال التمويل والتطوير المهني، والتي تشتهر بحفاظها على أعلى المعايير المهنية. ونحن ملتزمون بخلق فرص العمل لمواطني الدولة، ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تطوير قدرات أصحاب المواهب المحليين ودعمهم بالمهارات الكافية.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط: سنتعاون من خلال الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، من أجل تعزيز دور المهنة في الإمارات، وتحقيق رغبتنا في دعم رؤية الاقتصادية للإمارات.