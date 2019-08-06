«الإمارات العالمية للألمنيوم» تُصدّر أول شحنة بوكسيت من غينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أمس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تصدير أول شحنة من خام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا، وهي شركة التعدين المملوكة لها في غينيا بغرب أفريقيا. وتمثل الشحنة خطوةً مهمة نحو التوسع الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتصبح اسماً عالمياً عملاقاً ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم.

وسيوفر كل من مشروع شركة غينيا ألومينا ومصفاة الطويلة للألومينا التي بدأت عملياتها الإنتاجية في أبريل 2019، المزيد من الإيرادات لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تأمين المواد الخام التي يحتاجها قطاع صناعة الألمنيوم في الإمارات وبأسعار تنافسية.

والبوكسيت هو المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، إذ يتم تحويل خام البوكسيت إلى الألومينا، التي تعتبر المادة الأولية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم. وفي السابق اعتمدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الاستيراد لتلبية جميع احتياجاتها من الألومينا.

ويعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,4 مليار دولار أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة. وتم تمويل أكثر من نصف تكلفة المشروع بقرض قيمته 750 مليون دولار، من مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية.

ومن المتوقع أن تؤثر شركة غينيا ألومينا تأثيراً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر في اقتصاد غينيا يُقدر بحوالي 700 مليون دولار سنوياً عند انتظام عمليات الإنتاج، وهو ما يعادل زيادة قدرها 5.5 % في الناتج المحلي الإجمالي لغينيا.

واستثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 3.3 مليارات دولار لتطوير مصفاة الطويلة للألومينا، وهي الأولى من نوعها في الإمارات والثانية في الشرق الأوسط.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تصديرنا للشحنة الأولى لخام البوكسيت لحظة تاريخية بالنسبة للشركة ولغينيا أيضاً.

وأضاف: «التزامنا التام بالسلامة يأتي في مقدمة أولوياتنا، كما هي الحال في جميع أعمال الشركة. وإنني فخور بشكل خاص لأن أداء السلامة الخاص بنا في هذا المشروع كان على مستوى عالمي، وأشكر جميع العاملين في شركة غينيا ألومينا ومقاولينا على هذا الإنجاز المهم».

وتتضمن عمليات غينيا ألومينا منجماً، وبنية تحتية للسكك الحديدية، بعضها مشترك مع شركات أخرى ناشطة في المناجم، ومرافق شحن بحرية. وسيتم نقل البوكسيت من الرصيف الخاص بشركة غينيا ألومينا في ميناء كامسار، بواسطة بارجة ذاتية الدفع إلى نقطة الشحن التي تديرها الشركة في المياه العميقة، ما سيتيح لـها تصدير خام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن باستخدام سفن شحن المواد السائبة كالبوكسيت التي تعد من بين أكبر السفن في العالم، بما في ذلك كيب سايز ونيوكاسل ماكس.

وهناك موقعان رئيسيان للبناء ضمن مشروع شركة غينيا ألومينا، بينهما حوالي 90 كم. واحتضن الموقع أكثر من 41,000 دورة تدريبية حول معايير السلامة أثناء بناء المشروع، وبلغ معدل حوادث السلامة التي تم تسجيلها خلال البناء أقل من الثلث حسب معايير السلامة العالمية لحوادث التعدين، واستكملت أعمال البناء دون أي وفيات.

وخلق مشروع شركة غينيا ألومينا أكثر من 1000 وظيفة دائمة. واستثمرت الشركة أكثر من 1.3 مليون دولار في برنامج GAC Skills، وهو برنامج لتطوير الغينيين ذوي الإمكانات العالية المؤهلين لشغل وظائف ثابتة في الشركة.

ويُتوقع أن تنتج شركة غينيا ألومينا حوالي 12 مليون طن من خام البوكسيت سنوياً عند انتظام عمليات الإنتاج بالكامل، ما يعادل وزن أهرامات الجيزة.

تتولى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيع خام البوكسيت الذي تُنتجه شركة غينيا ألومينا للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما تقوم أيضاً باستيراد خام البوكسيت لمعالجته في مصفاة الطويلة للألومينا من Compagnie des Bauxites de Guinée بموجب اتفاقية طويلة الأجل، وذلك باستخدام سفن الشحن والنقل من فئة Capesize. وقد استثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 14 مليون دولار حتى الآن في مشاريع اجتماعية وبيئية في المجتمعات المجاورة.

عمل

استغرق بناء المشروع 30.3 مليون ساعة عمل، أي ما يعادل عمل شخص واحد لأكثر من 17000 سنة، وهو ما يعادل مرة ونصف عدد ساعات العمل التي استغرقت في بناء برج خليفة في دبي. ويعمل في مشروع شركة غينيا ألومينا 4650 عاملاً، أكثر من 85% منهم من مواطني غينيا، و67 منهم من مدينة بوكي.