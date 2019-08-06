إنجاز 60 % من «عزيزي أورا» في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، إنجاز 60% من مشروع «عزيزي أورا»، المبنى السكني الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة «داون تاون جبل علي». ومع تسارع وتيرة أعمال البناء في المشروع، من المتوقع تسليمه بحلول ديسمبر 2019، ليوفر 479 وحدة سكنية متنوعة.

وجرى استكمال 99% من الأعمال الهيكلية للمشروع حيث بلغت نسبة التقدم الإجمالية في أعمال رصف الطوب 86%، وأعمال الجص الداخلية 73%، كما تم تركيب 33% من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإنجاز نحو 16% من التشطيبات الإجمالية. وأنجزت الشركة أيضاً 35% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية، وإنهاء 28% من الواجهة الخارجية.