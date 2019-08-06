%50 نمو مبيعات «إعمار للتطوير» إلى 9.3 مليارات في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

سجلت «إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نمواً كبيراً في مبيعاتها العقارية بدبي، مع وصول قيمتها الإجمالية إلى 9.35 مليارات درهم بنمو نسبته 50 % مقارنة بمبيعات النصف الأول 2018 والبالغة قيمتها 6.23 مليارات. وأطلقت «إعمار للتطوير» 16 مشروعاً جديداً خلال النصف الأول تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.85 مليارات درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.38 مليار درهم، وإيرادات بقيمة 6.23 مليارات درهم خلال النصف الأول 2019، مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من 2018 البالغ 1.81 مليار درهم والإيرادات التي بلغت 6.99 مليارات، حيث شهد النصف الأول 2018 تسجيل عدد كبير من معاملات بيع الأراضي بهامش أكبر، وعدد أكبر من المشاريع التي تم احتساب إيراداتها للمرة الأولى عند استكمال 20 % من الأعمال الإنشائية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق صافي أرباح وإيرادات أعلى.

ولدى «إعمار للتطوير» مشاريع معدّة للبيع بقيمة 37.59 مليار درهم سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»: «يعكس نمو مبيعات الشركة خلال النصف الأول مدى ثقة المستثمرين بالقيمة التي تقدمها المجمعات السكنية المتكاملة التي تطورها «إعمار»، والتزامنا بالتسليم في المواعيد المحددة. وتمتاز وجهاتنا بجودة البناء والتصميم، في الوقت الذي تقدم فيه الشركة أفضل الخدمات للعملاء، وتتبع أفضل معايير إدارة المجمعات، وهو ما يعزز بدوره ثقة المستثمرين. وسنواصل العمل على تطوير وجهات جديدة متميزة تلبي احتياجات العملاء وتلاقي تطلعاتهم على المستويات كافة».

وجهات جديدة

أطلقت «إعمار» خلال عام 2019 العديد من الوجهات الجديدة المميزة التي ترسم ملامح جديدة لمستقبل المدينة، ومنها ميناء راشد، الوجهة البحرية العالمية الجديدة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي بالقرب من «بر دبي» و«ديرة».

وقامت شركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية» في الإمارات بتوفير الأرض لشركة «إعمار»، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى. وأعلنت «إعمار» عن إطلاق «ميناء راشد» عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم لبناء وجهة جديدة تحتفي بتراث دبي البحري العريق، تكون في الوقت ذاته مجهزة لمواكبة احتياجات المستقبل، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين، كما أطلقت «إعمار» المرابع العربية III بنجاح كبير تجسد في بيع كل الوحدات المطروحة، حيث يعتبر المجمع امتداداً لـ«المرابع العربية».

وسجلت «إعمار للتطوير» طلباً قوياً على الوحدات التي أطلقتها ضمن «خور دبي» و«دبي هيلز استيت» و«إعمار الجنوب» و«إعمار بيتشفرونت» و«وسط مدينة دبي».

وتضم قاعدة عملاء «إعمار» مستثمرين من 200 جنسية، وهي أكبر شركة عقارية خارج الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.