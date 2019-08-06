490 مليون دولار تسهيلات ائتمانية لـ «دبي لصناعات الطيران»

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت شركة «دبي لصناعات الطيران» ثلاث اتفاقيات تسهيل ائتماني تحصل بموجبها على سيولة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 490 مليون دولار. ووفقاً لما أعلنته الشركة أمس على موقعها الشبكي، ستتراوح آجال استحقاق القروض الثلاثة بين 3 و7 سنوات.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: «نواصل زيادة احتياطاتنا من السيولة لدعم طموحاتنا في النمو وتعزيز قدراتنا على استغلال الفرص المتاحة أمامنا».

وأضاف بقوله: «نمتلك موازنة عامة بالغة القوة ولدينا نموذج تشغيلي ناجح، وهما مستمران في استقطاب المُقرضِين، سواء الجدد أو القائمون حالياً، لشركتنا».