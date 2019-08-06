33.8 مليون درهم صافي أرباح «أركان» النصفية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أركان لمواد البناء، أمس، نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2019. وبلغ صافي الأرباح خلال فترة النصف الأول من السنة الحالية 33.8 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 55 % في ظل تحقيق وفورات في التكلفة إضافة إلى دخل عائدات التأمين وبيع أصول مصنع الإسمنت القديم، والذي مكّن الشركة من تعويض تأثير انخفاض الأسعار.

إيرادات

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة للنصف الأول 2019 ما قيمته 458.9 مليون درهم مقارنة بـ 503.8 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لتصاعد المنافسة المحلية وزيادة الضغط على أسعار المبيعات بعد التباطؤ في التصدير إلى الأسواق الدارجة وبالخصوص الإسمنت. وعلى الرغم من ذلك، فإن أرباح الإسمنت ازدادت نتيجة لخطة تحسين التكلفة بالإضافة لعائدات بيع أصول مصنع الإسمنت القديم والتأمين.

ونمت إيرادات مصنعي الطابوق والمونة الجافة في النصف الأول من عام 2019 نتيجة لمتانة حجم المبيعات وتنويع المنتج والأسواق. ومع ذلك فقد تأثرت الأرباح بزيادة تعرفة تأجير الأراضي واعتماد معايير محاسبية جديدة في ما يتعلق بالأصول المؤجرة، ما أدى إلى زيادة التكاليف. كما أن مصنع أنابيب الألياف الزجاجية اضطر لتأجيل بعض الطلبات لدول آسيا نتيجة لتأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع ما أثر على نتائج المصنع.

كفاءة عالية

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة أركان: النتائج المالية لشركة أركان للنصف الأول من عام 2019 جاءت بناء على مرونة أعمالنا ومراقبتنا للتكاليف عن كثب ما حدّ من تأثير المنافسة المتزايدة والتأثيرات الموسمية. كما تمكنا من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في معظم أعمالنا، والذي أدى إلى توفير كبير في الطاقة إلى جانب زيادة استخدامنا للنفايات الصناعية ما يعزز مكانة الشركة كونها شركة مستدامة في حين تواصل منتجاتنا المبتكرة الانتشار في الأسواق المحلية والدولية الجديدة. وتتضمن محفظة شركات «أركان» كلاً من «مصانع طابوق الإمارات» و«مصنع العين للإسمنت» ومجمع مصانع «أنابيب» و«مصنع المونة الجافة».