دبي الثالثة عالمياً في الجاذبية السعرية للعقارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنفت دبي في المركز الثالث بين مدن العالم الرئيسية من حيث الجاذبية السعرية للعقارات المتميزة وفقاً لآخر تحديث نصف سنوي من «تقرير الثروة لعام 2019»، الصادر عن شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات العقارية، والذي يعتمد على قياس مساحة العقارات التي يمكن شراؤها مقابل 1 مليون دولار «3,67 ملايين درهم» في 20 مدينة رئيسية حول العالم.

ووفقاً للتقرير، فمن الممكن شراء عقار متميز تصل مساحته إلى 143 متراً مربعاً في دبي مقابل مليون دولار، لتأتي بذلك في المركز الثالث على قائمة «نايت فرانك» بعد مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، التي جاءت في المركز الأول، ومدينة ساوباولو البرازيلية، التي حلت ثانية.