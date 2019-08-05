2.5 مليون نزيل بفنادق أبوظبي منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي، نمواً كبيراً على مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة، خلال الربع الثاني 2019، ما ساهم في تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الزوار، بلغ 1.2 مليون شخص في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، بزيادة قدرها 6.8 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني ارتفعت إلى 1,2 مليار درهم، بزيادة مقدارها 3.7 % عن العام السابق.

ومنذ مطلع العام حتى تاريخه، شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، تحسناً قوياً في أدائها، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون، بزيادة مقدارها 3.5 % عن 2018، فيما بلغت عائدات الفنادق 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6 %. وارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17,6 %، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7 %، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسة في الإمارة نجاحاً كبيراً، مع زيادة في عدد الزوار، بلغت نسبتها 50 % في الربع الثاني من هذا العام. وساهم في تحقيق هذه الزيادة، الارتفاع في نسبة عدد الزوار إلى الحدائق الترفيهية بنسبة 62 %، ونمو مقداره 21.5 % في عدد زوار مواقع الجذب الثقافية والتاريخية والتراثية، إلى جانب زيادة مقدارها 22 % في عدد زوار المتاحف.

وقال سيف غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "تم تحقيق نمو استثنائي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني وفي النصف الأول. وشهد شهر يونيو ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة مقدارها 24.6 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع معدل إيرادات الغرفة المتاحة 23.8 %". وأضاف: "تواجه صناعة السياحة الدولية حالياً تحديات عديدة، غير أننا نجحنا في تخطي عواقب تراجع النمو السياحي عالمياً، عن طريق نهجنا الاستراتيجي القائم على التعاون الوثيق مع شركائنا من المنشآت الفندقية، والجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في الإمارة، مع تبني مبادرات وخطط مبتكرة وفعالة في الأسواق المحلية والدولية، لضمان الحفاظ على هذا النمو المستدام".

السعودية

واعتمدت نتائج الربع الثاني على الزيادة الكبيرة في عدد الزوار من الأسواق الخارجية الرئيسة، حيث ارتفع عدد النزلاء من السعودية بنسبة 23.6 %، ومن الهند بنسبة 15.8 %، كما سجلت الأسواق الرئيسة الأخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نمواً ملحوظاً.

وغطت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة، أبوظبي والعين والظفرة، إذ ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الثاني في الظفرة 10.3 %، فيما سجلت إيرادات الغرفة الفندقية زيادة 18.7 %، أمّا معدل سعر الغرفة المتاحة، فشهد زيادة 12.3 %. وسجلت العين ارتفاعاً في الزوار 9.9 %، و6.4 % في أبوظبي.

أدنيك

وسجلت الفنادق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الربع الثاني، أداءً قوياً، بنسبة إشغال 73 ٪، بزيادة 11.9 ٪، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، بينما ارتفع عدد الزوار 10.2 ٪. وتعزز الأداء من خلال زيادة الزوار الدوليين الرئيسين. ومنذ مطلع العام سجلت فنادق «أدنيك» إشغالا وصل إلى 81 ٪، بزيادة 11.3 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً في أعداد الضيوف بنسبة 15.9 ٪، وارتفاعاً في الإيرادات 26 ٪.

النصف الثاني

يتميز النصف الثاني من العام، ببرنامج حافل ومتنوع من الفعاليات، أبرزها نزال الفنون القتالية المختلطة، وأسبوع التحدي في أبوظبي، وعودة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي إلى حلبة مرسى ياس، وغيرها من فعاليات الترفيه والثقافة والأعمال ذات المستوى العالمي، وهناك ثقة بأنها ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي، وتحفيز أعداد أكبر من الزوار على استكشاف تجاربها السياحية والثقافية الفريدة، وتمضية عطلات أطول في المنشآت الفندقية.