خطط لشحن المركبات الكهربائية بالمحطات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «أدنوك للتوزيع» أن الشركة تواصل خططها التوسعية وأنها منفتحة على خيارات التوسع بصورتيه، الاستحواذ والنمو الهيكلي. وقال في مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ» إن الشركة افتتحت 6 محطات جديدة للتزود بالوقود في النصف الأول وتخطط لافتتاح عدد من المحطات الجديدة الأخرى يتراوح بين 19 و24 محطة بالنصف الثاني.

وأضاف أن الشركة تخطط لتوفير إمكانية إعادة الشحن للمركبات الكهربائية داخل المحطات، كما ترى فرصاً جذابة في وحدات التجزئة التي توفر خدمات أخرى بخلاف التزود بالوقود، موضحاً أن هذا القطاع من الخدمات حقق هامش ربح إجمالي بلغ حوالي 30% بالنصف الأول.