«سلطة دبي الملاحية» تناقش الارتقاء بمستويات السلامة

المصدر: دبي - البيان

عقدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» اجتماع «اللجنة الاستشارية البحرية» بمشاركة واسعة من نخبة الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة متقدمة على طريق تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إرساء دعائم السلامة البحرية باعتبارها أولوية قصوى ودعامة أساسية للارتقاء بتنافسية التجمّع البحري المحلي وترسيخ ريادة دبي على الخارطة البحرية العالمية.

وتمحورت المناقشات حول السبل المُثلى لتقديم الدعم الكامل في مجال تطبيق أعلى المعايير العالمية الضامنة للسلامة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، مع التركيز على تعزيز جاهزية واستجابة المنشآت الجديدة بفعالية لمختلف متطلبات السلامة البحرية.

وأكد الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة حركة المرور البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أهمية الاجتماع باعتباره منصة مثالية لتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالجاهزية التقنية والفنية للسلامة البحرية وفق القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية، مشدداً على الالتزام بالتأكد من إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات العالمية سعياً وراء تطوير تجمع بحري آمن ومستدام ومتنوع يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية في إمارة دبي. وأكّد ولد غميل التزام السلطة البحرية بدعم «اللجنة الاستشارية البحرية» بمراجعة وتحديث إجراءات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية المحلية، بما يصب في تعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي.