1.17 مليار أرباح «أدنوك للتوزيع» النصفية بنمو 4.3 %

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» عن ارتفاع صافي أرباح النصف الأول 2019 بنسبة 4.3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.17 مليار درهم. وسجّلت التدفقات المالية الحرة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.345 مليار في النصف الأول.

وخلال الربع الثاني 2019، بلغت قيمة الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 750 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 595 مليون درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 1.3% و2.2% على التوالي، مقارنةً بالربع الثاني من 2018.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول 2019، محققة نمواً بنسبة 11% لتبلغ 1.364 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي يرجع إلى تحسين فعالية التشغيل، والنتائج الإيجابية لبرنامج الشركة الخاص بتجديد متاجر التجزئة.

تجديد المتاجر

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الشركة لتجديد متاجر التجزئة يسير وفق الخطة الموضوعة له، وقد ساهم في الارتقاء بتجربة العملاء في التسوق، وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية، وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 6.8% خلال النصف الأول 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للنصف الأول 2019 بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من 2018. واستمرت ربحية الشركة في التزايد، حيث حقق هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول 2019 نمواً وصل لنسبة 14.4% مقابل 13.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مبادرات استراتيجية

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «بفضل تركيزنا المستمر على العملاء، وقوة نموذج أعمالنا، ونجاحنا في تطبيق مبادراتنا الاستراتيجية تمكنّا مرةً أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من العام 2019. وسوف يكون تركيزنا في النصف الثاني من عام 2019 على تسريع وتيرة التوسع في شبكتنا محلياً وخاصة في إمارة دبي، وتنمية أعمال شراكاتنا غير النفطية لتوفير خدمات استثنائية لعملائنا».

وأضاف: «لا تزال أولوياتنا تتمحور حول تنمية أعمالنا وزيادة عائدات المساهمين مدعومة بسياستنا في توزيع الأرباح تدريجياً. وكما أعلنا في السابق، نحن نسعى لأن تحقق أعمالنا النفطية وغير النفطية أعلى معدل ممكن من النمو، ونهدف إلى تحقيق ما يزيد على مليار دولار من الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية، وذلك بحلول عام 2023».

نمو مربح

وقال الراشدي: «أثبتت شركة أدنوك للتوزيع مجدداً قدرتها على تحقيق نموّ مربح وطويل الأجل، مدعوماً بمجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، وتقديم تجربة معززة ومستوى أفضل من الخدمة، مع مواصلتنا التركيز على النمو المستدام. ولا شك في أننا على الطريق الصحيح نحو جعل أدنوك للتوزيع شركة عالمية لبيع الوقود ومتاجر التجزئة على مستوى دولة الإمارات والعالم».

وكانت شركة «أدنوك للتوزيع» قد أعلنت بتاريخ 4 أبريل 2019 عن تعديل إيجابي في سياسة توزيع الأرباح، وتعكس السياسة الجديدة زيادة في توزيعات أرباح 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم، و2.57 مليار درهم لعام 2020 بنسبة 63% و75% على التوالي مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2018. وتتوقع الشركة دفع أرباح مرحلية لعام 2019 في أكتوبر المقبل، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.