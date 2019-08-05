«سيدات أعمال دبي» يدعو للاستفادة من خدماته

المصدر: دبي- البيان

دعا مجلس سيدات أعمال دبي، رائدات الأعمال الإماراتيات إلى الانضمام إلى عضويته والاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المزايا التنافسية التي تحقق الإضافة لأعمالهن ونشاطاتهن التجارية والاستثمارية، وخاصة أن عضوية مجلس سيدات أعمال دبي تشكل بوابة لخبرات إضافية ونوعية تعزز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال في دبي.

وأكد المجلس أن خدماته ومبادراته المتنوعة تتسق اتساقاً تاماً مع متطلبات النمو في دبي، وتتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة لبيئة الأعمال بالإمارة، حيث تشمل شريحة واسعة من التدريب المهني المتخصص والمدروس، والفعاليات المتنوعة التي تتيح تبادلاً للخبرات، وتأسيساً للشراكات الاقتصادية والتعاون المشترك

ولفت المجلس إلى تركيزه على دعم رائدات الأعمال الإماراتيات خصوصاً مع التوجه المتزايد للقيادة الرشيدة لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد العالمي. ويهدف المجلس إلى رفع نسبة سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات في عضويته إلى 20% بحلول 2020 ارتفاعاً من نسبته الحالية التي تبلغ حوالي 12%.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي إن المجلس ملتزم تطبيق استراتيجية متقدمة مستوحاة من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في دبي، تقوم على ركائز تطوير المهارات وصقلها ومساعدة سيدات الأعمال على التطور وتطبيق أحدث ممارسات الأعمال لمواكبة مسيرة دبي المتسارعة نحو التحول الذكي والمستقبل المشرق.

50 فعالية

ينظم المجلس أكثر من 50 فعالية سنوياً حول مواضيع مبتكرة ومواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال. وتتمتع عضوات المجلس بخدمة الترويج لشركاتهن وأعمالهن عبر توفير عروض خاصة، للتعريف بخدماتهن ومشاريعهن ومنتجاتهن وذلك عبر ركنٍ خاص لعروض الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس. وباب الانضمام لعضوية المجلس مفتوح أمام جميع سيدات الأعمال الإماراتيات، وسيدات الأعمال المقيمات في دبي.