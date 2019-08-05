«إمباور» تطور الأداء المهني لـ 200 موظف في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات التبريد في العالم، من يناير وحتى يوليو الماضي، 20 دورة تدريبية مختلفة، ضمن أجندتها السنوية للتطوير والتدريب، بمشاركة أكثر من 200 موظف.

وتعد هذه البرامج والدورات التدريبية جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» السنوية؛ للارتقاء بمستوى أداء الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية؛ وتحفيزهم دائماً على مواصلة اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات الخاصة بقطاع تبريد المناطق. وتضمنت ورش العمل، تدريب الموظفين على التعامل مع قاعدة بيانات أوراكل، والمهارات الإشرافية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى ورشة عن تبريد المناطق للمصممين والملاك من الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة والتكييف.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: نولي اهتماماً خاصاً بتدريب وتطوير الكفاءات المهنية، خاصة الكوادر الوطنية من خلال أجندة سنوية تهدف إلى تعزيز مستوى الأداء المهني والقدرة على الإنتاجية. وأضاف: موظفونا هم رأس المال الحقيقي لنا؛ فهم المحرك الأساسي لتطوير صناعة تبريد المناطق في دبي خاصة، وهم سفراؤنا محلياً وعالمياً.