33.73 ملياراً أرباحاً نصفية لـ50 شركة مدرجة بالأسواق

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة لـ50 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 33.73 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 بنمو 14.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018. ويظهر مسح لبيانات الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أن الشركات الـ25 المدرجة في سوق دبي المالي سجلت نمواً كبيراً في أرباحها التي قفزت إلى 16.227 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري بزيادة نسبتها 23.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أرباح 25 شركة أعلنت عن نتائجها إلى مستوى 17.5 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

ويعكس النمو الكبير الذي شهدته الشركات التي أفصحت عن أرباحها مدى النمو في أنشطتها التشغيلية رغم حالة التباطؤ التي تمر بها غالبية القطاعات الاقتصادية في المنطقة والعالم بشكل عام.

واستحوذت أرباح 14 بنكاً وطنياً أفصحت عن نتائجها المالية على نحو 72.1% من إجمالي أرباح الـ50 شركة التي شملها المسح، حيث ارتفع صافي أرباحها إلى 24.33 مليار درهم بالنصف الأول من العام الجاري بزيادة 16.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.