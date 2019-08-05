شراكة بين بنك رأس الخيمة و«أملاك المدينة للعقارات»

المصدر: دبي - البيان

قام بنك رأس الخيمة الوطني بتوقيع مذكرة تفاهم مع «أملاك المدينة للعقارات»، تقوم بموجبها وحدة الخدمات المصرفية للأعمال في البنك بتقديم خدمات متخصصة لعملائها أصحاب العقارات بشروط تفضيلية. وسيحصل العملاء على خصومات تشمل رسوم إدارة العقارات ورسوم الخدمات القانونية، والمراقبة عبر الإنترنت، ودفع فواتير الخدمات والمرافق.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني، وديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال؛ وكونال روي، مدير أول الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني؛ والدكتور عبدالله الشيباني، المدير التنفيذي لأملاك المدينة للعقارات.

وقال جيف ستيسيك: «يلتزم البنك وشركة أملاك المدينة للعقارات بمعالجة تحديات أصحاب العقارات من خلال توفير حلول مبتكرة من شأنها تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات. نحن نسعى جاهدين لتقديم منصات جديدة باستمرار من شأنها أن تساعد عملائنا ليس فقط من الناحية المالية، ولكن في الدعم المباشر لتحقيق أهداف أعمالهم».

من جهته، قال د.عبدالله الشيباني: «حرصت أملاك المدينة للعقارات على تقديم أحسن المزايا لهم في أوقات الازدهار الاقتصادي. وكانت النتيجة هي سمعة ممتازة مدعومة بما يزيد على 16 عاماً من الخبرة».