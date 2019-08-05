«فينتك أبوظبي» يستقطب رواد التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سوق أبوظبي العالمي استمرار جولاته العالمية لاستقطاب مشاركة أبرز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدورة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» والذي ينظمه السوق في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر القادم.

وسيتواجد فريق عمل مهرجان التكنولوجيا المالية في مدينة شينزن، الوجهة التقنية الأكبر في الصين، يوم الخامس من أغسطس الجاري، بينما ينتقل إلى العاصمة بكين يوم 7 أغسطس للقاء وتشجيع الشركات الناشئة من رواد التكنولوجيا المالية في السوق الصيني على استعراض حلولهم التقنية المبتكرة في النسخة القادمة من مهرجان «فينتك أبوظبي»، الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

وتعد أبوظبي، عبر موقعها الاستراتيجي الواقع في مسار مبادرة «الحزام والطريق»، مركز وصل متنامياً بين الاقتصاد الصيني متسارع النمو واقتصادات مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا. كما تحتضن سوق أبوظبي العالمي الذي يؤكد التزامه المستمر تعزيز مجالات وفرص التواصل والتعاون بين الاقتصادين الصيني والإماراتي، وخاصةً في ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا المالية.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نتطلع للقاء شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمبتكرة في الصين خلال الجولات الترويجية لمهرجان فينتك أبوظبي في مدينتي شينزن وبكين، وتمكينها من لقاء نظرائها من الشركات الرائدة حول العالم، وبناء علاقات تعاون فعال خلال فعاليات فينتك أبوظبي والاستفادة من فرص النمو الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الجولات الصينية في توقيت متميز وفي ظل شراكاتنا الجديدة مؤخراً مع أبرز المؤسسات الصينية العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية».

ويستضيف سوق أبوظبي العالمي فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من المنطقة والعالم من المبتكرين في قطاعات الخدمات المالية.

الحزام والطريق

قال ريتشارد تنج: «نواصل العمل بشكل وثيق في إطار التزامنا المستمر دعم مبادرة الحزام والطريق مع أبرز المراكز الاقتصادية في الصين لمساعدة الشركات الصينية بما يشمل شركات التكنولوجيا المالية على التوسع في الأسواق الجديدة. ونسعى للقاء شركات مجتمع التكنولوجيا المالية الصيني والترحيب بها ضمن الدورة القادمة من مهرجان فينتك أبوظبي، وتشجيعها على استغلال الفرص التجارية الواعدة في أسواق أبوظبي والإمارات والمنطقة بشكل عام».