غرفة عجمان تنظم ندوة قانونية عن إدارة المخاطر الاقتصادية

المصدر: عجمان ـ وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «إدارة المخاطر الاقتصادية» بالتعاون مع أي جي للاستشارات المالية ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها والمجتمع.

وركزت الندوة على أهم المخاطر الاقتصادية لعام 2019 على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وأكدت خطورة عدم القدرة على تقدير المخاطر بطريقة صحيحة ومدى استيعاب الأسواق التغيرات المفاجئة بالأرباح.

حضر الندوة التي نظمت بفندق عجمان سراي أحمد المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان، وعدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب المؤسسات الخاصة من المستثمرين ورجال الأعمال. وقدم الندوة إياد مرتضى ـ المدرب والاستشاري المتخصص في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.