«اقتصادية عجمان» تستقطب 155 منتسباً إلى برنامج «تعزيز»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان استقطاب 155 منتسباً جديداً لبرنامج «تعزيز» خلال النصف الأول من العام الحالي، ويهدف البرنامج، الذي أطلقته الدائرة العام الماضي إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، من خلال باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المقدمة لهم، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للدائرة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وحرصاً على تحفيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.

وقالت عائشة كاجور، مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تحرص اقتصادية عجمان على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز روح الابتكار وتشجيع رواد الأعمال على ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى واقع، وذلك عبر تقديم الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى، وتنظيم الدورات التدريبية إضافة إلى المبادرات والمشاركات التسويقية المتنوعة.

ونظم برنامج «تعزيز» خلال هذه الفترة 3 ورش تدريبية بهدف تأهيل رواد الأعمال الحاليين وغيرهم من الراغبين في بدء مشروعهم، حيث إن حضور الورش متاح لجميع من لديه رغبة في تأسيس مشروع، دون اشتراط امتلاك رخصة حالية، وقد تضمنت منجزات النصف الأول ورشة بعنوان «كيف تبدأ مشروعك»، تم تنفيذها بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وورشة حول الأدوات التسويقية للمشاريع الناجحة وأخرى حول ضريبة القيمة المضافة.

إلى جانب ذلك شاركت الدائرة في معرض الابتكار، الذي نظمته جامعة عجمان فبراير الماضي، كما نسقت الدائرة مشاركة خارجية لعدد من أعضائها في معرض الامتياز التجاري، الذي أقيم في مدينة جدة.