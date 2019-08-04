مركز دبي المالي العالمي يباشر بتنفيذ خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن بدء تنفيذ "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل" التي أطلقها ضمن مساعيه الرامية لمواكبة التوجهات العالمية في مجال فوائد الموظفين، وذلك لتطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز من هيكلية محددة قائمة على المكافآت إلى خطة مموّلة ومدارة باحتراف ترتكز على المساهمات.

وتقدم الخطة الجديدة، المُقرر تطبيقها بالكامل بحلول يناير 2020، منصة استثمار منخفضة التكلفة لتلقي وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز بالإنابة عن الموظفين وأي مدّخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين، والتي تتضمن السيولة النقدية أو الخيارات المكافئة لها للأعضاء المساهمين الذين لا يريدون تحمّل مخاطر الاستثمار من خلال مساهماتهم.

كما أعلن المركز المالي عن مزوّدي الخدمات الرئيسيين الذين سيساهمون في تنفيذ الخطة الجديدة، وذلك بعد إجراء أبحاث شاملة وعملية اختيار دقيقة، حيث وقع الاختيار على شركة "إيكويوم" العالمية المتخصصة في خدمات الائتمان، لتكون الوصي والمشرف الرئيس على الخطة، في حين جرى اختيار شركة التأمين العالمية "زيوريخ للتأمين الشرق الأوسط" لتولي إدارة الخطة بدعم من شركة "ميرسير" كمستشار للاستثمار، ومنصة "سمارت بنشن" كمزود لخدمات التكنولوجيا.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تأتي هذه الخطة بما ينسجم مع مساعينا لإثراء محفظة العروض والخدمات التي يقدّمها المركز، بما يدعم الدور الريادي الذي يلعبه في بناء مستقبلٍ واعد لقطاع التمويل والخدمات المالية. وتساهم مبادراتنا المبتكرة، وخاصة "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل"، بترسيخ مكانة المركز كوجهة تجتذب أفضل المواهب في مجال الخدمات المالية من شتّى أنحاء العالم وفقًا لأفضل الممارسات، بما في ذلك المزايا المقدّمة للموظفين."

وأضاف أميري: "قمنا باختيار شركتي إيكويوم و زيوريخ لتولّي مهمة إدارة وتنفيذ خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، استناداً إلى سجلّهما العالمي الحافل بالتميّز والخبرة العميقة، ومع نجاحهما في التنفيذ والمشاركة بخططٍ مماثلة في العديد من الأنظمة القضائية في المنطقة. وكلّنا ثقة بأن خبرة كلا الشركتين، والتي تمتد على أكثر من 70 عاماً، ستضمن لنا بناء مستقبل أفضل في مكافأة نهاية خدمة الموظفين للقوى العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وتماشياَ مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخطة دبي 2021، سنواصل الالتزام ببناء مجتمع أعمال متماسك مع التركيز بشكل خاص على الارتقاء بمقوّمات بيئة الأعمال لدينا، بما يدعم استراتيجية نموّنا لعام 2024".

وتلتزم شركة "إيكويوم" بتوفير خدمات الوصاية وإدارة الصناديق الاستثمارية على مدى أكثر من 40 عاماً، وهي تعتبر اليوم شركة مرخّصة لتقديم الخدمات إلى الصناديق ضمن مركز دبي المالي العالمي بموجب ترخيص "الفئة 4" في مركز دبي المالي العالمي. وتتمتع الشركة بسجلّ حافل بالنجاح، كما تمتلك فريقاً من الموظفين الموهوبين والخبراء المتخصصين الذي قدّموا على مدى 20 عاماً خدمات مماثلة لشركات عديدة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها، قالت شيلا دين، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة "إيكويوم": "نتشرف جداً باختيار إيكويوم كوصي ومشرف رئيس على "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل"، ونؤكد أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً على القدرات المتميّزة لفريق عملنا. وقد سررت بالتعاون على مدى سنوات عديدة مع شركات شرق أوسطيّة لتوفير حوافز مميزة للموظفين، وأنا سعيدة جداً اليوم لالتزام مركز دبي المالي العالمي بإطلاق خطة ادخار إلزاميّة لن تقدّم للموظفين منافع تراكمية إيجابية فحسب، بل ستتيح لهم منصةً مبتكرة لمواصلة النمو وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابي على المدى الطويل."

وباعتبارها وصياً رئيسياً للخطة الجديدة، يتجلى أول دور رسمي لشركة "إيكويوم" في ضمان اختيار مدير للخطّة من خلال عملية تنافسية قدّمت فيها الجهات المشاركة عروضها، والتي تم تنفيذها من قبل سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وستباشر شركة "زيوريخ" كمدير مسؤول قريباً عملية التأهيل والتعريف الأولي لدى الشركات العاملة انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، والتي سيتوجب عليها الالتزام بالخطة. وسيحظى أصحاب العمل والموظفين بفرص وصول محسّنة ومستويات عالية من الشفافية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتطوّرة التي تقدّمها شركة "زيوريخ للتأمين الشرق الأوسط" التي تمارس أعمالها في المنطقة منذ أكثر من 30 عاماً.

من جانبه، قال وولتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة "زيوريخ للتأمين الشرق الأوسط": "يسرّنا اختيارنا من قبل شركة "إيكويوم" ومركز دبي المالي العالمي لتولي مهمة المدير المسؤول عن خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي تشكّل فرصة واعدة للارتقاء بقطاع الخدمات المالية على نطاق أوسع في المنطقة. ونتطلع للتعاون بشكل وثيق مع كلا الطرفين في سبيل تقديم حل عالمي مبتكر لمجتمع الموظفين في المركز."

وسيسمح تنفيذ الخطة الجديدة للشركات القائمة في مركز دبي المالي العالمي تكوين فهم دقيق ومتعمّق حول التزاماتها المالية تجاه الموظفين في أي مرحلة، ودون أية التزامات بعد السداد. كما ستسهم الخطة في التخفيف من متطلبات التدفق النقدي خلال دورة عمل الموظف، وذلك من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس راتبه عند استحقاقه وليس فقط عند انتهاء الخدمة. كما وستقدّم الخطة ضمان المنافع للموظفين بصرف النظر عن توقف الشركة عن العمل، فضلاً عن فسح المجال أمامهم لكسب العوائد على إسهاماتهم الشهرية بالإضافة إلى مساهمتهم الخاصة بطريقة فعالة للغاية من حيث التكلفة والسهولة.

وتتمثل الخطوة التالية في تنفيذ الخطة المرتقبة من خلال إنشاء مجلس إشرافي يتألف من ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي وأصحاب العمل والموظفين، وكذلك الأطراف المستقلة. وسيتولّى هذا المجلس رسمياً مهمة تسوية الصندوق ووضع قواعد الخطة مع مزودي الخدمة للإشراف على الجوانب الإدارية والتجارية للخطة، ولن يكون خاضعاً لمقتضيات الإشراف التنظيمي. وستشرف سلطة دبي للخدمات المالية على جميع الجوانب التنظيمية لواجبات الوصي الرئيس ومدير خطة الصندوق.

سيكون لدى أصحاب العمل في مركز دبي المالي العالمي القدرة على الانسحاب من نظام الجديد في ظروف محدودة، شريطة أن يتم تزويدهم بشهادة خطة بديلة مؤهلة من قبل المسجّل أو الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وسيتم توفير الإرشادات الخاصة بما سيكون مؤهلاً كبديل مناسب بعد 15 سبتمبر.

ويمثل الالتزام ببناء قوى عاملة ذات مهارات عالية في سلطة مركز دبي المالي العالمي حجر الزاوية في الرؤية التي ينتهجها المركز، إلى جانب الالتزام باجتذاب أفضل المواهب في العالم، وإرساء ثقافة عمل إيجابية تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي إطلاق الخطة الجديدة في أعقاب اتخاذ سلسلٍ من الخطوات الهامة ومن ضمنها إصدار قانون العمل الجديد في مركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى معالجة عدد من القضايا الرئيسية لضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي الوجهة الأمثل كونه يملك نظاماً قضائياً متقدماً يلبّي مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين بطريقة منصفة ومرنة.