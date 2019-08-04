«اقتصادية عجمان» تروّج 20 مشروعاً لرواد الأعمال خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

روّجت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لعدد 20 مشروعاً من المشاريع القائمة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك ضمن مبادرة «في عجمان» التي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال ومشاريع الشباب في الإمارة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع ومقابلة أصحابها وإنتاج مواد ترويجية لها، ونشرها عبر مختلف المنصات الإعلامية والتسويقية للدائرة.

وقالت هيفاء خليفة السويدي، مديرة قسم التسويق: «قمنا خلال النصف الأول من العام الحالي بتغطية 20 مشروعاً ضمن مبادرة (في عجمان)، التي تأتي ضمن مساعي الدائرة لدعم أصحاب الأعمال المميزة في الإمارة، من خلال الترويج لها وتسليط الضوء على أبرز قصص النجاح، وتساهم المبادرة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة للأعمال والاستثمار، من خلال تشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية»

وتنسجم المبادرة مع الهدف الاستراتيجي للدائرة في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال تعزيز علاقة الدائرة بالمستثمرين، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين، وإبراز التجارب الناجحة في مجال الاستثمار والأعمال بشكل عام، حيث ستواصل المبادرة تغطية المشاريع المميزة خلال النصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي يعمل فيه فريق المبادرة على توسعة علاقات الشراكة مع الجهات المعنية في الإمارة، بما يسهم في مضاعفة نتائج المبادرة وتعزيز قنوات الترويج لها.