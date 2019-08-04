«أبوظبي المالي» يستشرف فرص الشراكات مع الأسواق الصينية

المصدر: أبوظبي- البيان

قام وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، بزيارة إلى بورصة شنغهاي، التقى خلالها فنغ جيانج الرئيس التنفيذي لبورصة شنغهاي، ومونيكا زانغ رئيسة مجموعة المؤسسات المالية، و«دايسي سوي» المدير الإداري لبنك HSBC في الصين، كما التقى الوفد خلالها بكبار المسؤولين وأهم الممثلين للأسواق المالية الصينية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقين الماليين بهدف استكشاف وتعزيز فرص الشراكة والتعاون والتي طالت مجالاتها مختلف القطاعات ونالت اهتمام مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث بحث مع الجانب الصيني أطر التعاون المشترك واستكشفا الفرص وآفاق العمل الثنائي في المستقبل وعلى المديين القريب والبعيد.

وقال خليفة المنصوري: «كانت الزيارة ناجحة للغاية، حيث تضمنت اجتماعات مثمرة، ناقشنا خلالها مجموعة من القضايا التنظيمية وممارسات السوق التي تؤثر على جميع جوانب التبادلات التجارية، كما توافقنا في وجهات النظر حول ضرورة تشجيع تدفق المعلومات والحوار، واستكشفنا فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب، بين مؤسستنا ونظيراتها من المؤسسات الصينية».

وتناول الاجتماع السبل الأمثل للاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في أسواق المال العالمية وعمليات التبادل التجاري وشراء الأسهم والسبل المثلى لجذب الاستثمارات، كما بحثا الفرص المتاحة لإيجاد أرضية مشتركة لتكثيف التعاون وتبادل أحدث التقنيات التي يستخدمها الطرفان في التعاملات اليومية