«أراضي دبي» توسّع خارطتها الترويجية أمام المستثمر الكندي والأفريقي

المصدر: دبي - البيان

وقع سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة دبي لينك يقوم بموجبها قطاع تشجيع إدارة الاستثمار بالدائرة بوضع خطة ترويجية استثنائية في كندا و4 دول أفريقية لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالإمارة.

ويأتي التعاون المشترك كثمرة للمبادرات الفعالة التي يطلقها قطاع تشجيع الاستثمار في الدائرة متمثلاً بالرئيس التنفيذي للقطاع ماجدة علي راشد، والتي تسعى جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وضخ استثمارات جديدة بقطاع العقارات لتتواءم مع استراتيجيات وتطلعات حكومة دبي نحو عاصمة اقتصادية تعتمد على التنوع واستمرار تنافسيتها عالمياً مرهون باستقطابها لأصحاب العقول والأفكار.

وأكدت ماجدة علي راشد أن اختيار مجموعة دبي لينك كأمين للترويج العقاري في كندا وبعض دول أفريقيا جاء ضمن إستراتيجية ترويجية تبنتها الدائرة لاختيار أصحاب الخبرات الاستثمارية من دول العالم لاستثمار خبراتها وجهودها في جذب فئات جديدة من المستثمرين العقاريين إلى سوق دبي والاستفادة من قاعدة العلاقات العريضة التي تمتاز بها هذه المنظمات محلياً وعالمياً.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك حرصه الدائم على الترويج الفعال لدبي كمقصد سياحي منذ أوائل التسعينات من خلال مكاتب الشركة المنتشرة بالعديد من الدول العربية وبعض الدول الأوروبية والتي طالما روجت دبي سياحياً من خلال برامجها السياحية المتميزة وكذلك من خلال محرك البحث العالمي للسفر الذي يتيح للعديد من وكلائنا تيسير حجوزاتهم الفندقية لعملائهم.