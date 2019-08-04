«راكز» تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه 38.5 %

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية تعاون مع «سمارت فور بور»، «أحد أبرز مزودي حلول كفاءة الطاقة في المنطقة » بهدف تنفيذ مشاريع تحديث شاملة على 9 مبانٍ بما فيها محطة تبريد في المنطقة، حيث ستمتد الاتفاقية 5 سنوات، لدعم أهداف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، وتشمل الاتفاقية ضمان تقليل نسبة استهلاك الطاقة والمياه 38.5% مقابل أنماط الاستهلاك المعتادة.

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز»: تتبنى راكز مبادرات مهمة لدعم استراتيجية الاستدامة في إمارة رأس الخيمة، من خلال اعتماد معايير برنامج «بارجيل» في المباني الجديدة، التي طرحها مؤخراً من قبل دائرة بلدية رأس الخيمة، تماشياً مع أهدف «راكز» لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني القائمة .

وقال إياد إسماعيل، مدير الهندسة في راكز: تتضمن الاتفاقية تعُهد «سمارت فور بور» بتحديث المباني المكتبية الثمانية في «راكز»، بالإضافة لمحطة تبريد واحدة في المنطقة، كمساحة إجمالية، تشغل المباني مساحة تزيد على 73000 متر مربع، وتركز إجراءات مشروع التحديث على تحسين أنظمة التكييف والتهوية والإضاءة والمياه.

وأشار إلى أن «راكز» تسعى لتحقيق الكفاءة في كل ما نقوم به ونلتزم بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة، ويهدف المشروع توفير 38.5% من الطاقة والمياه والتي تصل إلى 2.3 مليون درهم كل عام ونسبة لاستهلاكنا الحالي وتُعد هذه من بين أعلى المعدلات التي تحققت حتى الآن في المنطقة.