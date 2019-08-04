«إيه بي سي» تطلق خدماتها في صربيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة «إيه بي سي» والتي تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل مجموعة «سيرتا» الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أضخم صفقة برأس مال إماراتي في مجال الضيافة الجوية في جمهورية صربيا، بهدف تقديم خدمات الضيافة الجوية وعدد من الخدمات اللوجستية لشركة الخطوط الجوية الصربية «طيران صربيا»، التي تملك شركة الاتحاد للطيران 49% من حصص ملكيتها، وذلك لفترة طويلة الأجل تمتد 8 أعوام قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 15 عاماً.

قام بتوقيع الصفقة العملاقة كل من عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا، ودنكان نايسميث، الرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا، بحضور ممثل السفارة الإماراتية بصربيا إبراهيم الدرمكي بتوجيهات من مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وعدد من الموظفين لدى الطرفين.

مكانة ريادية

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نحن فخورون بالإنجازات المتتالية التي يحققها صندوق خليفة من خلال المجموعات والشركات المنضوية تحت مظلته، وآخرها الإنجاز الذي حققته مجموعة «سيرتا» من خلال «إيه بي سي» التابعة لها، والذي تجلى بإبرام أضخم صفقة لتقديم خدمات الضيافة الجوية مع شركة طيران صربيا. ونؤكد مكانة المجموعة الريادية في مختلف المجالات والقطاعات التي تعمل بها، مشددين على حرصنا المستمر في تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات الإماراتية العاملة في مجال العمل الحر بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية».

تنافسية

تعد الصفقة إنجازاً إماراتياً خالصاً متمثلاً في مجموعة «سيرتا» التي تتمتع بدعم من صندوق خليفة انطلاقاً من استراتيجيته الواضحة في تشجيع رواد الأعمال المواطنين وضمان استدامتها، حيث تعتبر المجموعة إحدى أبرز المشاريع الإماراتية التي تتميز بمستقبل واعد يبدو جلياً من خلال إنجازاتها المتلاحقة.