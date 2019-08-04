الإمارات والسعودية تعززان مكافحة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلـنت وحدة المعلومات المالية في الدولة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية.

وقام مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسيف هادف الشامسي نائب المحافظ، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.

وعقد اجتماع تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام علي فيصل باعلوي والعميد عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع المذكرة التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة وتوفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في ما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.