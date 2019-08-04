إحياء فكرة بناء ملعب تحت مياه دبي

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

أكد المهندس كريستوف كوتالا مالك شركة 8 + 8 الهندسية في وارسو، أنه يجري مفاوضات متقدمة وجادة مع مستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية لضخ الأموال اللازمة لإنشاء مركز دبي للتنس تحت الماء، ليقترب المشروع المطروح منذ عام 2015 من رؤية النور. وقال كوتالا إنه قد يبرم اتفاقاً قريباً مع المستثمرين وأنه يستثمر حالياً في العمل على إنجاز التصاميم النهائية للمشروع وقد يستغرق بضعة أشهر.

وكانت مجلة «فوربس» تحدثت عن نية شركة «Krystztof Kotala» البولندية للإنشاءات إقامة أول ملعب للتنس تحت الماء في العالم في مياه الخليج العربي بين «برج العرب» ونخلة جميرا، وسوف يضم الملعب المقترح على 7 ساحات لممارسة رياضة التنس تحت الماء وسط أجواء بحرية رائعة وشعاب مرجانية وأسماك متنوعة تشبه عالماً خيالياً، وفي الوقت الذي نالت فيه هذه الفكرة الإعجاب من جانب جماهير رياضة كرة التنس، زادت المخاوف الفنية بين المهندسين والمعماريين. وقالت مديرة الخدمات الفنية والهندسية بمعهد المهندسين في لندن «سارا فراي» إن السقف الشفاف لهذا الملعب سوف يتطلب طبقة قوية للغاية من الزجاج.

وأوضحت فراي أن توفر التمويل المطلوب سيحتم على المطورين خيارين عندما يتعلق الأمر بالبناء: إذ يمكنهم دفع المياه للخلف ثم إغراق الموقع على غرار طريقة تطوير مرسى دبي الشهير، أو بناء الهيكل على الأرض، وسحبه للخارج إلى البحر، وإغراقه، ثم ربطه إلى قاع البحر. وعن المخاوف من احتمال تسرب المياه من الطبقة الزجاجية، أوضحت «فراي» أن القليل من الأشياء المعقدة سيحتاجها هذا المشروع مثل بنية قوية تتحمل الزلازل وموجات المد البحري «تسونامي» وسطح يمكنه التعامل مع أي طارئ.