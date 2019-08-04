«دبي للاستثمار» تحصد جائزة التميز من الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة

المصدر: دبي - البيان

فازت «دبي للاستثمار» بجائزة التميز في الجودة، خلال حفل توزيع جوائز الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة لعام 2019 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، تقديراً لتميزها وريادتها في قطاع الاستثمار المزدهر في دولة الإمارات لتكون بذلك الشركة الاستثمارية الوحيدة التي تحصد هذه الجائزة على مستوى المنطقة.

وتخضع الشركات الفائزة بجوائز الجمعية الأوروبية لبحوث الجودة إلى عملية تقييم صارمة، تشمل فحصاً دقيقاً للعمليات التشغيلية والقيادة والاستراتيجية والأفراد والشراكات والعمليات. وتولت لجنة تحكيم تضم خبراء من مختلف القطاعات الصناعية إجــراء عملية التقييم، حيث أعلنت عن فوز دبي للاستثمار بالجائزة، تقديرًا لإنجازاتها المهمة والتحولات الديناميكية التي حققتها في مختلف القطاعات.